Путин поздравил Боярского с 75-летием и назвал его подлинной звездой кино

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР Михаила Боярского, назвав его талант многогранным, а самого актёра — подлинной звездой театра и кино с неиссякаемой энергией. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики. От души желаю здоровья и вдохновения Вам и всей Вашей творческой семье. И конечно, всего самого доброго в наступающем Новом году!» — говорится в тексте.