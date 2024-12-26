Путин поздравил Боярского с 75-летием и назвал его подлинной звездой кино
Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Андрей Чепакин
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР Михаила Боярского, назвав его талант многогранным, а самого актёра — подлинной звездой театра и кино с неиссякаемой энергией. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.
«Большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Вам добиться впечатляющих успехов в избранном деле, стать подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа, заслужить искреннюю любовь публики. От души желаю здоровья и вдохновения Вам и всей Вашей творческой семье. И конечно, всего самого доброго в наступающем Новом году!» — говорится в тексте.
Напомним, Боярский снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперёд!», «Собака на сене», «Тарас Бульба», но его самой популярной ролью стал д'Артаньян в музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра». Белорусский лидер Александр Лукашенко также поздравил артиста с днём рождения, поблагодарив за сохранение традиций в кино и театре.