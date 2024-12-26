Лукашенко поздравил Боярского с 75-летним юбилеем

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которому сегодня исполняется 75 лет. Телеграмму опубликовала пресс-служба президента.

Глава государства назвал Боярского обладателем удивительно яркой творческой судьбы, который блестяще реализовал свое дарование в кино, театре и на эстраде. Он уверен, что талант любимца публики и в будущем поспособствует развитию и укреплению связей между братскими народами Белоруссии и России. Лукашенко пожелал народному артисту здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

«Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости. Ваши герои — мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа — любимы зрителями разных поколений», – заметил белорусский лидер в поздравительной телеграмме.