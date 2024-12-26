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Регион
26 декабря, 06:51

Лукашенко поздравил Боярского с 75-летним юбилеем

Народный артист РСФСР Михаил Боярский. Фото © ТАСС / Андрей Чепакин

Народный артист РСФСР Михаил Боярский. Фото © ТАСС / Андрей Чепакин

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которому сегодня исполняется 75 лет. Телеграмму опубликовала пресс-служба президента.

Глава государства назвал Боярского обладателем удивительно яркой творческой судьбы, который блестяще реализовал свое дарование в кино, театре и на эстраде. Он уверен, что талант любимца публики и в будущем поспособствует развитию и укреплению связей между братскими народами Белоруссии и России. Лукашенко пожелал народному артисту здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

«Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости. Ваши герои мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа любимы зрителями разных поколений», – заметил белорусский лидер в поздравительной телеграмме.

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В общей сложности артист снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперёд!» , «Собака на сене», «Тарас Бульба», н наиболее популярной ролью Михаила Боярского стал д'Артаньян в музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера».

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Андрей Бражников
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