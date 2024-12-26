Лукашенко поздравил Боярского с 75-летним юбилеем
Народный артист РСФСР Михаил Боярский. Фото © ТАСС / Андрей Чепакин
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которому сегодня исполняется 75 лет. Телеграмму опубликовала пресс-служба президента.
Глава государства назвал Боярского обладателем удивительно яркой творческой судьбы, который блестяще реализовал свое дарование в кино, театре и на эстраде. Он уверен, что талант любимца публики и в будущем поспособствует развитию и укреплению связей между братскими народами Белоруссии и России. Лукашенко пожелал народному артисту здоровья, благополучия и долгих лет жизни.
«Сохраняя верность лучшим традициям исполнительского мастерства, в актерских работах Вы воплотили высокие идеалы чести, добра и справедливости. Ваши герои — мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа — любимы зрителями разных поколений», – заметил белорусский лидер в поздравительной телеграмме.
Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В общей сложности артист снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперёд!» , «Собака на сене», «Тарас Бульба», н наиболее популярной ролью Михаила Боярского стал д'Артаньян в музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера».