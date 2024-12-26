Тест: «Трёх мушкетёров» здесь не будет — лишь истинный фанат отгадает 7 фильмов с Боярским
Сегодня свой 75-летний юбилей празднует талантливейший актёр Михаил Боярский. Самое время поздравить народного любимца и вспомнить его культовые роли!
Михаил Боярский — человек-легенда, который стал символом русского кинематографа благодаря своему неповторимому образу и харизме. Обаяние, узнаваемый стиль, сочетание яркой внешности и глубокого внутреннего мира привлекли к экрану миллионы зрителей и сделали артиста популярным и за пределами СССР. За годы своей карьеры Боярский успел сыграть множество ролей, каждая из которых стала настоящей классикой, а его персонажи до сих пор живут в наших сердцах. Но получится ли у вас не запутаться среди множества героев и отгадать, кто есть кто? Выясним прямо сейчас!
Звёздная династия Боярских не остановилась на Михаиле: его дочь Елизавета продолжает покорять сердца зрителей своими талантом и харизмой уже долгие годы! Ловите подборку из шести лучших фильмов с Елизаветой Боярской, в которых она наглядно доказала, что достойна фамилии. Как думаете, смог бы современный турецкий актёр сыграть в кино СССР? Мы решили пофантазировать и предположить, какую роль предложили бы Бураку Озчивиту в советских фильмах. Не переживайте, Д’Артаньяна там точно нет!
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Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Андрей Чепакин, © Кадр из фильма “Человек с бульвара Капуцинов”, режиссёр Алла Сурикова, сценарист Эдуард Акопов / kino-teatr, © Кадр из фильма «Узник замка Иф», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Захаров, Георгий Юнгвальд-Хилькевич / kino-teatr, © Кадр из фильма «Собака на сене», режиссёр Ян Фрид, сценарист Ян Фрид / kino-teatr