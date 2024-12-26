Тест: «Трёх мушкетёров» здесь не будет — лишь истинный фанат отгадает 7 фильмов с Боярским

Михаил Боярский — человек-легенда, который стал символом русского кинематографа благодаря своему неповторимому образу и харизме. Обаяние, узнаваемый стиль, сочетание яркой внешности и глубокого внутреннего мира привлекли к экрану миллионы зрителей и сделали артиста популярным и за пределами СССР. За годы своей карьеры Боярский успел сыграть множество ролей, каждая из которых стала настоящей классикой, а его персонажи до сих пор живут в наших сердцах. Но получится ли у вас не запутаться среди множества героев и отгадать, кто есть кто? Выясним прямо сейчас!