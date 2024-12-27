Путин наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Соответствующий указ был опубликован 26 декабря. Именно в этот день Боярский отпраздновал юбилей — 75 лет.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поздравил Боярского с 75-летием и назвал артиста подлинной звездой кино. Политик отметил, что яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия помогли Боярскому добиться впечатляющих успехов в актёрском ремесле. К слову, актёр снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперёд!», «Собака на сене», «Тарас Бульба», но его самой популярной ролью стал д'Артаньян в музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра».