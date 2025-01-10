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Регион
10 января, 10:27
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Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Михаил Боярский. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Народный артист РСФСР Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге из-за ишемической болезни сердца. По данным SHOT, актёр сейчас находится в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы.

Сейчас врачи стабилизируют состояние народного артиста.

Тест: «Трёх мушкетёров» здесь не будет — лишь истинный фанат отгадает 7 фильмов с Боярским
Тест: «Трёх мушкетёров» здесь не будет — лишь истинный фанат отгадает 7 фильмов с Боярским

Совсем недавно, 26 декабря, Михаил Боярский отметил 75-летие. Президент России Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Боярский снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперёд!», «Собака на сене», «Тарас Бульба», но его самой популярной ролью стал д'Артаньян в музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра».

Александра Вишнякова
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