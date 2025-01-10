Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге

Тест: «Трёх мушкетёров» здесь не будет — лишь истинный фанат отгадает 7 фильмов с Боярским

Тест: «Трёх мушкетёров» здесь не будет — лишь истинный фанат отгадает 7 фильмов с Боярским

Совсем недавно, 26 декабря, Михаил Боярский отметил 75-летие. Президент России Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Боярский снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, среди них: «Сватовство гусара», «Гардемарины, вперёд!», «Собака на сене», «Тарас Бульба», но его самой популярной ролью стал д'Артаньян в музыкальном телефильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетёра».