Кардиолог перечислил смертельно опасные болезни сердца

Кардиолог, рентген-эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Илья Константинов перечислил самые опасные для сердца и сосудов заболевания. В их числе гипертоническая болезнь, которая вызывает осложнения в виде инфарктов и инсультов, а также ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.

«Атеросклероз до определённого момента никак не проявляется, то есть человек ничего не чувствует. Однако если у пациента высокое давление, повышен холестерин, то необходимо обратиться к врачу», — отметил доктор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».