Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 января, 18:10

Кардиолог перечислил смертельно опасные болезни сердца

Врач Константинов: Стенокардия и гипертоническая болезнь приводят к инфаркту

Кардиолог, рентген-эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Илья Константинов перечислил самые опасные для сердца и сосудов заболевания. В их числе гипертоническая болезнь, которая вызывает осложнения в виде инфарктов и инсультов, а также ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.

«Атеросклероз до определённого момента никак не проявляется, то есть человек ничего не чувствует. Однако если у пациента высокое давление, повышен холестерин, то необходимо обратиться к врачу», — отметил доктор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Человеческое сердце впервые напечатают на 3D-принтере в 2025 году
Человеческое сердце впервые напечатают на 3D-принтере в 2025 году

Очень важно не пропустить симптомы стенокардии, которая также может привести к инфаркту. По словам кардиолога, это боль за грудиной и боль при нагрузке. При таких ощущениях надо немедленно вызвать скорую помощь, подчеркнул врач.

Ранее Life.ru писал о первых признаках инсульта. Предпосылкой может быть головная боль или онемение рук. При гипертоническом кризе и повышении внутричерепного давления может быть сильная рвота или эпилептический приступ. В свою очередь, на болезни сердца могут указывать чрезмерная потливость, боль в груди, челюсти, спине или руке, ощущение удушья.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar