Кардиолог перечислил смертельно опасные болезни сердца
Врач Константинов: Стенокардия и гипертоническая болезнь приводят к инфаркту
Кардиолог, рентген-эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Илья Константинов перечислил самые опасные для сердца и сосудов заболевания. В их числе гипертоническая болезнь, которая вызывает осложнения в виде инфарктов и инсультов, а также ишемическая болезнь сердца и атеросклероз.
«Атеросклероз до определённого момента никак не проявляется, то есть человек ничего не чувствует. Однако если у пациента высокое давление, повышен холестерин, то необходимо обратиться к врачу», — отметил доктор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Очень важно не пропустить симптомы стенокардии, которая также может привести к инфаркту. По словам кардиолога, это боль за грудиной и боль при нагрузке. При таких ощущениях надо немедленно вызвать скорую помощь, подчеркнул врач.
Ранее Life.ru писал о первых признаках инсульта. Предпосылкой может быть головная боль или онемение рук. При гипертоническом кризе и повышении внутричерепного давления может быть сильная рвота или эпилептический приступ. В свою очередь, на болезни сердца могут указывать чрезмерная потливость, боль в груди, челюсти, спине или руке, ощущение удушья.