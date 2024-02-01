Врач предупредила, что усталость и потливость могут указывать на серьёзные болезни Кардиолог Старокожева: Удушье и усталость могут указывать на болезни сердца 1 февраля, 11:58 Обложка © Shutterstock

Заболевания сердца развиваются постепенно. При этом первые симптомы могут появиться задолго до того, как возникнут серьёзные проблемы. Предупреждающие признаки могут быть неочевидными, но нужно быть внимательным к здоровью, чтобы успеть предотвратить инфаркты и инсульты. Такие, на первый взгляд, незначительные симптомы Лайфу перечислила врач-кардиолог Анастасия Старокожева.

1. Боль в груди. Наиболее частым симптомом ишемической болезни сердца является стенокардия или боль в груди. Пациенты, описывая её, жалуются на тяжесть, стеснение или давление в груди. При этом чаще всего боль возникает при физических нагрузках и проходит, когда они прекращаются. Однако есть много причин боли в груди, которые не имеют связи с болезнями сердца. Разобраться в этом поможет врач.

2. Боль в животе. Боль, напоминающая расстройство желудка, ощущение жжения в груди или желудке, которое может сопровождаться вздутием, тошнотой, рвотой, зачастую являются признаком сердечного приступа.

Это происходит в связи с тем, что область поражения располагается на нижней стенке мышцы сердца, находящейся близко к диафрагме, что и вызывает симптомы, схожие с расстройством пищеварения. Анастасия Старокожева Врач-кардиолог больницы ЦКБ "РЖД-Медицина" на Будайской улице

3. Чрезмерная потливость. Не о чем беспокоиться, если вы потеете, когда занимаетесь в спортзале или потому что очень жаркий день. Но ощущение жара и липкого пота вместе с болями в груди — признак того, что вам следует вызвать скорую помощь.

4. Боль в челюсти, спине или руке. При сердечных приступах некоторые пациенты отмечают боль в челюсти или спине, в руках.

5. Ощущение удушья или нехватки воздуха. Иногда пациенты испытывают чувство стеснения или боли в горле, описывая их как удушье или отсутствие воздуха.

6. Отёки нижних конечностей. Отёк голеней — ещё один признак проблем с сердцем. Когда оно не работает должным образом, в тканях скапливается жидкость. Однако ноги могут отекать и от множества других причин, в частности, нередко из-за таблеток: например, лекарства от артериальной гипертензии могут привести к отёку голеней и стоп.

7. Сильная усталость. Постоянное чувство усталости может быть симптомом сердечной недостаточности, а также других заболеваний. Если вы много работаете или поздно ложитесь спать, возможно, дело не в вашем сердце, но если вы начинаете испытывать сильную усталость, а ваш образ жизни не изменился, Старокожева рекомендует поговорить с врачом.

8. Нерегулярное сердцебиение. У подавляющего большинства людей бывают дополнительные, внеочередные сокращения сердца, которые обычно безвредны. Однако если ваше сердце работает очень быстро и хаотично "прыгает", тогда вам следует обратиться к врачу.

9. Одышка, кашель или хрипы. Эти явления могут быть признаком скопления жидкости в лёгких при сердечной недостаточности. Чаще всего они проявляются во время активности, могут усиливаться в положении лёжа на спине.

Авторы Андрей Горяничев