Язва и инсульт: Любителей аспирина предупредили о страшных последствиях

Аспирин эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако его необоснованный приём грозит серьёзными, даже фатальными последствиями. Об этом предупредил кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев. По его словам, при использовании этого лекарства важно учитывать противопоказания.

"Кардиологи и терапевты часто назначают пациентам аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он и другие антиагреганты (группа препаратов, препятствующих тромбообразованию) противопоказаны при активных язвенных поражениях и кровотечениях. Иногда аспирин противопоказан также при синяках и носовых кровотечениях, однако в этом случае важно оценить их значимость", — пояснил Закиев в беседе с "Газетой.ru".

К примеру, хоть носовые кровотечения и досаждают человеку, чаще всего отмена аспирина при них не целесообразна, а сама проблема решается прижиганием. Что касается показаний для препарата, то врач назвал, в частности, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, ишемическую болезнь сердца и выраженный атеросклероз. Причём выписать его может только врач.

В то же время если врач назначает аспирин со словами "пусть будет", "на всякий случай" или "просто попейте", то он, скорее всего, плохой специалист, который сам не понимает, зачем выписывает препарат. Более того, многие люди годами принимают его, а ведь иногда лекарство грозит рядом побочных реакций, в том числе очень серьёзных: изжогой, болью в области желудка, язвами желудка и кровотечениями, даже в мозг или из геморроидальных узлов.

"В моей практике был пациент с геморрагическим инсультом, то есть с кровоизлиянием в мозг, который пострадал от необоснованного назначения аспирина. Причём принимал он его недолго. В большинстве случаев, когда пациент принимает аспирин без показаний, о которых говорилось выше, гораздо правильнее назначить статин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а не аспирин", — добавил специалист.

Закиев пояснил, что статины снижают уровень "плохого" холестерина и риск развития инфаркта миокарда и инсульта. В то же время их побочные эффекты возникают гораздо реже, чем у аспирина.