Невролог раскрыла первые признаки инсульта

Об опасности инсульта сегодня твердят буквально из каждого угла. Если вовремя не оказать помощь, то эта болезнь может привести к инвалидности и смерти. Чтобы не допустить самых печальных последствий, важно уметь распознавать ранние симптомы этого недуга. Например, предпосылкой может быть высокое давление или головная боль, заявила кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская.

«Допустим, поднялось давление, и мы видим, что не просто голова болит или повисла рука, выпадает речь, человек не может подняться. При гипертоническом кризе и повышении внутричерепного давления будет неукротимая рвота либо может быть эпилептический приступ», — объяснила доктор в эфире радио Sputnik.

Если онемела рука, это тоже повод заподозрить у себя что-то неладное. В таких случаях лучше обратиться к врачу, чтобы он обследовал и назначил правильное лечение, которое предотвратит кровоизлияние в мозг.