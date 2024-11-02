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2 ноября, 13:23

Невролог раскрыла первые признаки инсульта

Врач Голубинская: Онемение рук и проблемы с речью могут быть симптомами инсульта

Об опасности инсульта сегодня твердят буквально из каждого угла. Если вовремя не оказать помощь, то эта болезнь может привести к инвалидности и смерти. Чтобы не допустить самых печальных последствий, важно уметь распознавать ранние симптомы этого недуга. Например, предпосылкой может быть высокое давление или головная боль, заявила кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская.

«Допустим, поднялось давление, и мы видим, что не просто голова болит или повисла рука, выпадает речь, человек не может подняться. При гипертоническом кризе и повышении внутричерепного давления будет неукротимая рвота либо может быть эпилептический приступ», — объяснила доктор в эфире радио Sputnik.

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Если онемела рука, это тоже повод заподозрить у себя что-то неладное. В таких случаях лучше обратиться к врачу, чтобы он обследовал и назначил правильное лечение, которое предотвратит кровоизлияние в мозг.

Ранее Life.ru писал, что предвестником инсульта также может быть низкое давление. Кроме того, распространено мнение, что с инсультом сталкиваются только пожилые люди. Однако в последнее время этот коварный недуг помолодел и может ударить даже по молодёжи. Обычно это связано с генетикой или травмами головы.

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freepik

Алёна Зиновьева
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