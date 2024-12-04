Человеческое сердце впервые напечатают на 3D-принтере в 2025 году

Современные достижения в области трансплантологии и биопечати открывают новые горизонты в решении проблемы нехватки донорских органов. В ближайшие годы ожидается, что технологии 3D-печати и разработки искусственных органов смогут существенно изменить подходы к лечению сердечной недостаточности и других заболеваний.

По прогнозам Saxo Bank, в 2025 году учёные смогут впервые напечатать полностью функциональное человеческое сердце с помощью 3D-биопечати. Эта технология позволяет создавать органы, адаптированные под ДНК конкретного пациента, что помогает смягчить глобальный дефицит донорских органов. После печати сердце помещается в биореактор для «дозревания», а затем тестируется на животных. Успех этой технологии может произвести революцию в регенеративной медицине и персонализированном здравоохранении.

Напомним, что впервые искусственное человеческое сердце успешно имплантировали хирурги Медицинского центра Университета Дьюка. Это устройство, созданное французской компанией Carmat, работает от внешнего источника питания и позволяет пациентам с сердечной недостаточностью вести «почти нормальную жизнь».

Учёные активно работают над улучшением этих устройств, используя биологические клапаны и разрабатывая системы автономного питания — генераторы, встроенные в протезы. Основной фокус их работ — начать печатать искусственные сердца для людей.

Технологии 3D-печати и искусственных органов продолжают развиваться, предлагая новые решения для медицины. В будущем, возможно, печатные органы станут доступными в больницах по всему миру, что существенно изменит подходы к лечению и трансплантации.