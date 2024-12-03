Есть угроза инсульта: Галя из «Ворониных» обратилась за помощью из-за болей в сердце

Звезде сериала «Воронины» Анне Фроловцевой понадобилась экстренная помощь врачей из-за болей в сердце. По данным SHOT, у артистки ухудшилось состояние на фоне сахарного диабета, есть угроза инсульта.

76-летняя актриса пожаловалась, что у неё участились боли в сердце и ощущалось учащённое сердцебиение в течение нескольких дней. Причём отдавали боли в руку. В ходе обследования медики зафиксировали быстрое неритмичное сокращение сердца — фибрилляцию предсердий. Как правило, это грозит формированием тромбов в камерах органа, а в дальнейшем — возникновением инсульта.

После лечения в стационаре актрисе выписали лекарства и дали рекомендации, в том числе по снижению веса, чтобы улучшить состояние.

Несмотря на возникшие проблемы со здоровьем, актриса продолжает творческую деятельность. В конце февраля она планирует выйти на сцену Центрального дома актёра в спектакле «Оркестр».