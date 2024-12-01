У звезды сериала «Граница» нашли поражение сердца после жалобы на простой кашель
У звезды «Границы» Симонова диагностировали гипертонию с поражением сердца
Народный артист России Владимир Симонов. Фото © VK / Театр имени Евгения Вахтангова / Ольга Кузякина
У звезды сериалов «Граница. Таёжный роман» и «Каменская» Владимира Симонова возник высокий риск инфаркта или остановки сердца на фоне гипертонической болезни. Об этом стало известно SHOT.
64-летний народный артист обратился к медикам из-за простого кашля. В ходе обследований врачи диагностировали у звезды кино гипертонию с поражением сердца. У Симонова нарушена работа сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов. Заболевание опасно тем, что высок риск инсульта или внезапной остановки сердца.
Несмотря на состояние здоровья, артист не собирается отказываться от творческой деятельности – 21 декабря сыграет в постановке «Ветер шумит в тополях».
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