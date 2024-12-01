У звезды сериала «Граница» нашли поражение сердца после жалобы на простой кашель

64-летний народный артист обратился к медикам из-за простого кашля. В ходе обследований врачи диагностировали у звезды кино гипертонию с поражением сердца. У Симонова нарушена работа сердечно-сосудистой системы из-за высокого давления и суженных сосудов. Заболевание опасно тем, что высок риск инсульта или внезапной остановки сердца.

Ранее Life.ru сообщал, что актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают делить обязанности по воспитанию детей после развода. Их 11-летний сын Тимофей уже несколько месяцев живёт с отцом и, по словам актрисы, не хочет общаться с ней. Дочь Мия больше предпочитает проводить время с матерью, хотя актёр также готов взять её к себе. Прилучный сообщил, что дочка приехала к нему на осенние каникулы, после чего вернется к матери.