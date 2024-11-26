Учёные назвали продукт, который предотвращает болезни сердца и деменцию

Множество людей обожает острую еду, но важно помнить, что не всегда её употребление является безопасным. В некоторых случаях такие продукты могут быть строго противопоказаны. Тем не менее учёные выявили, что определённые виды острого перца способны снижать риск развития заболеваний сердца и даже деменции.

Недавнее исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что острая пища может быть полезна для здоровья. В нём участвовало более 50 тысяч человек, которых опросили о том, как часто они едят свежий и сушёный перец чили, а также чили-соусы. Результаты показали, что те, кто употреблял их хотя бы раз в неделю, имели на 13% меньший риск развития ишемического инсульта по сравнению с теми, кто избегал этих продуктов.

Дополнительное исследование, проведённое в Медицинском университете Гуанси (Китай), показало, что регулярное потребление острой пищи снижает риск закупорки кишечника почти на 20%. Этот эффект был особенно выражен у людей с ожирением.

Считается, что полезные свойства острого перца объясняются действием капсаицина — вещества, которое придаёт чили его характерную остроту. Он ускоряет метаболизм и разгоняет его примерно на 8%.

Даже после инсульта употребление капсаицина может оказать положительный эффект. В ещё одном исследовании, опубликованном в Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases в 2019 году, было установлено, что пациенты, которые принимали добавки, содержащие это вещество, реже сталкивались с дисфагией — расстройством глотания.

Исследование, представленное на конференции Американской кардиологической ассоциации в 2020 году, показало, что регулярное употребление перца чили снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26%. Это может быть связано с ослаблением воспаления в кровеносных сосудах благодаря капсаицину. Пар от средства раздражает слизистую оболочку носа и помогает при простуде.

Американские учёные предупреждают, что при оценке пользы перца чили нужно учитывать разные факторы, например, его количество. Чрезмерное потребление острого может ухудшить память и когнитивные функции, а также повышать риск повреждения мозговых клеток.