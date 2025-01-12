С одышкой и без мокроты: Кардиолог объяснила, как отличить сердечный кашель от простудного
Кардиолог Исламова: Сердечный кашель обычно длится более восьми недель
Кашель, как правило, указывает на заболевания дыхательной системы, но в некоторых случаях может свидетельствовать о патологии сердечно-сосудистой системы. Такой кашель называют сердечным, он является не самостоятельным недугом, а симптомом более серьёзных проблем, рассказала кардиолог Диляра Исламова.
По её словам, сердечный кашель обычно продолжается более восьми недель. Он развивается при сердечной недостаточности, когда сердце не справляется со своей сократительной функцией. В результате возникают застой крови в лёгких и накопление жидкости в дыхательных путях, а также проблемы с кровообращением и недостаток кислорода для органов.
Среди основных недугов, которые могут спровоцировать сердечный кашель, собеседница «Вечерней Москвы» выделила ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, нарушения ритма сердца (аритмию) и болезни сердечных клапанов. Распознать проблему, по словам врача, весьма проблематично, однако возможно по ряду признаков.
Во-первых, сердечный кашель чаще всего имеет сухой характер и не сопровождается выделением мокроты. Во-вторых, он усиливается в положении лёжа. Также при нём наблюдаются одышка, свистящее дыхание и хрипы, сопровождающиеся чувством нехватки воздуха. А ещё возникает вздутие вен на шее и отёки, в том числе на ногах и в области брюшной полости. Наконец, на проблему может указать общая слабость и нездоровый цвет лица, объяснила медик.
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