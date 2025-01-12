С одышкой и без мокроты: Кардиолог объяснила, как отличить сердечный кашель от простудного

Кашель, как правило, указывает на заболевания дыхательной системы, но в некоторых случаях может свидетельствовать о патологии сердечно-сосудистой системы. Такой кашель называют сердечным, он является не самостоятельным недугом, а симптомом более серьёзных проблем, рассказала кардиолог Диляра Исламова.

По её словам, сердечный кашель обычно продолжается более восьми недель. Он развивается при сердечной недостаточности, когда сердце не справляется со своей сократительной функцией. В результате возникают застой крови в лёгких и накопление жидкости в дыхательных путях, а также проблемы с кровообращением и недостаток кислорода для органов.

Среди основных недугов, которые могут спровоцировать сердечный кашель, собеседница «Вечерней Москвы» выделила ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, нарушения ритма сердца (аритмию) и болезни сердечных клапанов. Распознать проблему, по словам врача, весьма проблематично, однако возможно по ряду признаков.