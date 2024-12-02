Врач объяснила, как отличить микоплазменную пневмонию от ОРВИ

Сразу в нескольких регионах России зарегистрировали всплеск заболеваемости микоплазменной пневмонией. Life.ru узнал у врача – эксперта лаборатории «Гемотест» Екатерины Демьяновской, как отличить этот недуг от обычной ОРВИ.

Микоплазменная пневмония — это разновидность инфекционного поражения лёгких. Его вызывают анаэробные микроорганизмы Mycoplasma pneumoniae, которые передаются воздушно-капельным путём при вдыхании с пылью, при длительном контакте с заражённым человеком. Заражение обычно происходит в коллективах в холодное время года, особенно осенью и зимой. Болеют чаще дети и молодёжь до 35 лет.

Микоплазменная пневмония относится к атипичным, так как вызывается нетипичным для пневмонии возбудителем и протекает нестандартно. Часто она начинается как обычное ОРЗ: болит голова, першит в горле, появляется слабость, поднимается температура до 38 градусов и выше, может начаться кашель. При микоплазменной пневмонии кашель может отсутствовать, а на первый план в клинической картине выходит боль в грудной клетке. Екатерина Демьяновская Врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

Если же кашель присутствует, то он приступообразный, без лечения усиливается, становится изнурительным, иногда до рвоты. Может выделяться вязкая мокрота в небольшом количестве, в груди появляются хрипы. Общая слабость становится более выраженной, температура поднимается до 39 градусов, начинают беспокоить суставы и мышцы, у больного появляются трудности с дыханием даже в покое.

Если вовремя не начать лечение, болезнь может привести к осложнениям: дыхательной недостаточности и поражению других органов и систем на фоне прогрессирующего воспаления.

По словам врача, чтобы выявить пневмонию, используют компьютерную томографию органов грудной клетки или рентгенографию лёгких. Это позволяет врачу понять характер и степень поражения органа. Лабораторные анализы помогают уточнить активность воспаления, его влияние на функцию сердца, печени, почек, выявить декомпенсацию хронических заболеваний на фоне пневмонии, заподозрить осложнения, например тромбоэмболические. Основу лечения микоплазменной пневмонии составляют антибактериальные препараты. Симптоматически врач может назначить приём жаропонижающих, муколитических, противовоспалительных, поддерживающих средств (иммуномодуляторы, пробиотики, витаминные комплексы).

Снизить риск заражения микоплазмой помогает неспецифическая профилактика. Нужно стараться не контактировать с больными, в коллективах в период всплеска заболеваемости стоит носить защитные медицинские маски, часто мыть руки и лицо (особенно после возвращения из общественных мест), увлажнять воздух, регулярно проветривать жилые комнаты и рабочие кабинеты. Также важно укреплять иммунитет: ежедневно заниматься физически (хотя бы ходить пешком минимум полчаса в день или делать зарядку), гулять на свежем воздухе, сбалансированно питаться, пить достаточное количество воды. Екатерина Демьяновская Врач – эксперт лаборатории «Гемотест»