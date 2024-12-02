Россиянам объяснили, как уберечься от микоплазменной пневмонии

В России наблюдается значительный рост случаев микоплазменной пневмонии. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», какие симптомы у болезни и что делать для профилактики.

Жемчугов назвал заболевание «пневмонией наоборот». По его словам, она отличается отсутствием ярких симптомов. При классической форме пневмонии у пациентов наблюдается высокая температура, кашель и головная боль. «А здесь ничего такого нет. Нет высокой температуры, иногда и кашля практически нет», — подчеркнул врач.

Стандартные антибиотики неэффективны против микоплазмы из-за отсутствия у бактерии клеточной стенки. Для лечения применяются нестандартные антибиотики и требуется квалифицированная диагностика. Необходимо обратиться к врачу, если спустя неделю симптомы ОРВИ не проходят, и провести диагностику с помощью КТ.

Микоплазма передается воздушно-капельным путём, реже — контактно-бытовым. Для профилактики заболевания Жемчугов рекомендует регулярно проветривать помещения и правильно одеваться в сырую погоду. Витаминные согревающие напитки, такие как чай с лимоном и имбирём, тоже помогут укрепить иммунитет.

Особое внимание врач уделяет фейхоа, фрукту, богатому витаминами. Жемчугов предлагает рецепт: пропустить килограмм фейхоа через мясорубку с таким же количеством сахара и принимать по две ложки смеси в день. По словам специалиста это средство укрепляет защитные силы организма и помогает противостоять инфекциям.

Согласно лаборатории «ЛабКвест», в 2024 году заболеваемость микоплазменной пневмонией увеличилась в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает газета «Известия». В октябре – декабре 2023 года частота выявления составляла 4,9%, а в аналогичный период этого года — 19,6%.