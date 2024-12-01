Роспотребнадзор выпустил памятку из-за всплеска заболеваемости микоплазменной пневмонией

В Роспотребнадзоре назвали эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости микоплазменной пневмонией в регионах РФ контролируемой и напомнили о правилах профилактики.

«Микоплазменная пневмония – это инфекционное заболевание, возбудителем которой является Мycoplasma pneumoniae. Инфекция передается одним из наиболее распространённых путей – воздушно-капельным, характерна осенне-зимняя сезонность», – сообщила пресс-служба ведомства.

Группу риска развития лёгочной инфекции составляют дети, лица со слабым иммунитетом, обструктивными заболеваниями дыхательных путей и пожилые люди. Инкубационный период может составить от трёх до 14 дней, но бывает и дольше — до трёх недель. Симптомами микроплазменной пневмонии считаются частый и долгий кашель с небольшой вязкой мокротой, боли в грудной клетке, а также обструкция бронхов.

«В РФ эпидемиологическая ситуация по заболеваемости микоплазменной пневмонией контролируемая, но в период сезонного подъёма не стоит забывать о мерах профилактики. Роспотребнадзор напоминает, что риски заражения микоплазменной пневмонией снижает качественная влажная уборка дома и рабочих помещений. Микоплазмы неустойчивы во внешней среде и разрушаются под действием температуры, современных моющих и дезинфицирующих средств», — объяснили в ведомстве.

Действенным способом профилактики, разумеется, остаётся соблюдение правил гигиены. Необходимо регулярно мыть руки, прикрывать рот и нос бумажной салфеткой при кашле или чихании, избегать переохлаждения и длительных контактов с людьми, обладающими признаками простудного заболевания. Если вы чувствуете недомогание, то лучше обратиться к врачу.