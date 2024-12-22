«Может перекрыть дыхательные пути»: Врач рассказал о самых опасных видах кашля

Наиболее опасными видами кашля можно считать те, которые сопровождаются липким потом и потерей сознания, а также с просвистом и головокружением. Об этом предупредил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Когда свистит и клокочет уже где-то внутри грудной клетки, значит, что бронхи или альвеолы лёгких находятся в спастическом, сокращённом, пережатом состоянии. За этим уже наступает бронхообструкция, то есть закрытие, что может перекрыть дыхательные пути», — отметил он в беседе с «Москвой 24».