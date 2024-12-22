«Может перекрыть дыхательные пути»: Врач рассказал о самых опасных видах кашля
Отоларинголог Зайцев: Кашель с просвистом и головокружением очень опасен
Кашель с просвистом является одним из самых опасных. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Наиболее опасными видами кашля можно считать те, которые сопровождаются липким потом и потерей сознания, а также с просвистом и головокружением. Об этом предупредил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
«Когда свистит и клокочет уже где-то внутри грудной клетки, значит, что бронхи или альвеолы лёгких находятся в спастическом, сокращённом, пережатом состоянии. За этим уже наступает бронхообструкция, то есть закрытие, что может перекрыть дыхательные пути», — отметил он в беседе с «Москвой 24».
Если же при кашле кружится голова, появляется липкий пот и пропадает сознание, значит это сильнейшая пневмония, подчеркнул эксперт. При этом человек находится в состоянии сильной интоксикации, что сопровождается значительной слабостью. Однако врач уверен, что все виды кашля указывают на проблемы со здоровьем, поэтому при возникновении симптомов нужно обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением.
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