Одно из самых смертоносных заболеваний: Как распознать ХОБЛ на ранней стадии

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) представляет собой прогрессирующее заболевание дыхательных путей, которое проявляется ограничением воздушного потока в лёгких. Основная угроза, которую представляет ХОБЛ, заключается в серьёзных осложнениях, включая внелёгочные. Об этом рассказал профессор кафедры пульмонологии РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Заурбек Айсанов.

«ХОБЛ лидирует по уровню летальности болезней органов дыхания и входит в тройку самых смертельно опасных заболеваний, уступая лишь инсульту и ишемической болезни сердца. При этом сегодня в среднем только в 25% случаев заболевания выявляется на ранних стадиях», — отметил доктор медицинских наук в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, ХОБЛ развивается под воздействием различных факторов на протяжении многих лет. Основной причиной возникновения болезни является курение. Этот фактор присутствует в анамнезе 80-90% пациентов. Уязвимыми являются как активные, так и пассивные курильщики.

Эксперт подчеркнул, что значительное влияние на состояние лёгких оказывают загрязненный воздух. Кроме того, опасные условия труда, такие как работа с пылью и химическими веществами, значительно увеличивают риск развития недуга. Развитию ХОБЛ способствуют частые инфекции, такие как бронхит или пневмония.