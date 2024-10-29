Пневмония, менингит и отёк мозга: Почему важно вакцинироваться от гриппа

К началу ноября в России стартует сезон гриппа, поэтому очень важно заранее обезопасить себя от болезни. Вакцинация, конечно, не даёт стопроцентной гарантии, однако в случае заражения позволяет перенести недуг намного легче. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская.

По её словам, даже при лёгкой форме гриппа человек может проваляться в кровати с высокой температурой, насморком, общей слабостью, головной болью, кашлем и лихорадкой до 14 дней. Болезнь особенно опасна для детей, пожилых граждан и людей с хроническими недугами, так как может вызвать пневмонию, менингит, отёк мозга и другие осложнения.

«Если гриппом заболела беременная женщина, есть риск, что инфекция станет причиной нарушений развития плода», — предупредила собеседница URA.ru.

Она рекомендовала прививаться от гриппа каждые 12 месяцев представителям группы риска, в том числе детям от 6 месяцев, пожилым от 60 лет, военным, медработникам, беременным, людям с хроническими болезнями и часто страдающими от ОРВИ. Разумеется, перед вакцинацией лучше пройти осмотр у врача, при ОРВИ её придётся отложить.

«Также прививку не делают тем, у кого есть аллергия на белок куриного яйца, некоторые вакцины делают на его основе, или индивидуальная непереносимость какого-либо компонента вакцины», — отметила эксперт.