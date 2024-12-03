Психиатр раскрыл, ждёт ли россиян «гниение мозга» из-за просмотров Reels

Основная опасность просмотра коротких бессмысленных видео по типу Reels — это цифровая зависимость. Действительно, ни один человек не начинал залипать по два часа сразу — мы видим неблагоприятную динамику. Мозг выделяет дофамин на новую информацию, на что-то новое и интересное, будь то смешное или опасное поведение. Но по факту мозг в это время не учится, потому что клиповое мышление, быстрая смена кадров — это зависимость, которую вызывают сами цифровые компании.