Психиатр раскрыл, ждёт ли россиян «гниение мозга» из-за просмотров Reels
Врач Шуров: Короткие видео не учат наш мозг, а просто дают «дофаминовый впрыск»
«Брейнрот», или «гниение мозга», который недавно выбрали словом года, действительно может грозить людям из-за клипового мышления и коротких видео в соцсетях. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-психиатр Василий Шуров.
Основная опасность просмотра коротких бессмысленных видео по типу Reels — это цифровая зависимость. Действительно, ни один человек не начинал залипать по два часа сразу — мы видим неблагоприятную динамику. Мозг выделяет дофамин на новую информацию, на что-то новое и интересное, будь то смешное или опасное поведение. Но по факту мозг в это время не учится, потому что клиповое мышление, быстрая смена кадров — это зависимость, которую вызывают сами цифровые компании.
По словам врача, на таких коротких видео человек теряет время: он не получит новых знаний, зато столкнётся с деградацией мозга, который не учился, а просто сидел на «дофаминовом впрыске». В итоге от коротких видео действительно можно отупеть, резюмирует Шуров.
Психиатр также возложил ответственность на короткие видео за эпидемию СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) среди подростков. Из-за поглощения цифрового контента в огромных количествах дети не могут учиться и долго фиксировать внимание на целенаправленной деятельности.
Напомним, ранее Оксфордский словарь английского языка выбрал «брейнрот» (перевод — «гниение мозга») словом 2024 года. Этот термин обозначает «предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния, связанное с чрезмерным потреблением тривиального или примитивного контента, особенно в Интернете». За последний год слово стало на 230% чаще появляться в поисковых запросах.
Life.ru