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20 января, 05:06

Опасное хобби: Россиян призвали читать книги вместо просмотра коротких видео в Сети

Учитель Тихонова: Нежелание россиян читать книги связано с бумом коротких видео

Высокая популярность коротких видео сомнительного качества является одной из причин снижения заинтересованности россиян в чтении книг, уверена учитель Наталья Тихонова. По словам педагога, такой контент не требует умственных усилий, а потому не несёт ничего хорошего.

Так Тихонова прокомментировала итоги опроса Московского информационного агентства, который установил, что треть россиян за прошедший год даже не прикасались к книгам. Отказ от чтения пагубно сказывается на способности людей мыслить и чётко излагать результаты своих рассуждений, предупредила учитель.

"Проблема снижения уровня чтения среди россиян, по моему мнению, — короткие видео в разных социальных сетях, причём не самого хорошего, грамотного содержания и качества. Но это смешно, весело, интересно, ненапряжно. Там не надо думать. И это большая беда", — цитирует педагога телеканал "360".

Схожего мнения придерживается и квантовый психолог Рузанна Арутюнян. По её мнению, современное поколение людей привыкло к получению информации лёгким путём. Именно поэтому создание образов или иллюстраций в голове от чтения им заменяют смартфоны.

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Unsplash / Eliott Reyna

Илья Пушкарев
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