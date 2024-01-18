Названа причина пожелтения бумаги со временем

"Все предметы обладают цветом благодаря особым атомам — хромофорам. Именно их положение определяет окраску вещества. С течением времени хромофоры могут изменить своё положение, соответственно, изменится и цвет листа. А поскольку бумага состоит из разных веществ, то и тон может меняться по-разному", — приводятся слова реставратора в телеграм-канале библиотеки.

Кащеев предложил отследить, как массовое производство влияет на свойства бумаги. Например, можно сравнить книги из библиотеки царской семьи, страницы которых остались белыми, с газетами, выпущенными во время и после войны. В первом случае страницы остались практически белые, хотя с момента их печати прошло больше времени. Это неудивительно, ведь при "штучном" производстве тщательнее подходили к отбеливанию и очищению бумаги, пояснил эксперт.