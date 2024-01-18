Регион

Уведомления отключены

18 января, 16:06

Названа причина пожелтения бумаги со временем

Реставратор Кащеев: Бумага желтеет из-за положения хромофора

На процесс пожелтения бумаги влияют разные факторы. Так, дореволюционная газета может быть белее, чем газета времён СССР. Это связано в том числе с качеством сырья, рассказал сотрудник отдела реставрации библиотечных фондов Российской государственной библиотеки (РГБ) Алексей Кащеев. По его словам, каждое издание желтеет по-своему, ведь каждый листок имеет свои свойства.

"Все предметы обладают цветом благодаря особым атомам — хромофорам. Именно их положение определяет окраску вещества. С течением времени хромофоры могут изменить своё положение, соответственно, изменится и цвет листа. А поскольку бумага состоит из разных веществ, то и тон может меняться по-разному", — приводятся слова реставратора в телеграм-канале библиотеки.

Кащеев предложил отследить, как массовое производство влияет на свойства бумаги. Например, можно сравнить книги из библиотеки царской семьи, страницы которых остались белыми, с газетами, выпущенными во время и после войны. В первом случае страницы остались практически белые, хотя с момента их печати прошло больше времени. Это неудивительно, ведь при "штучном" производстве тщательнее подходили к отбеливанию и очищению бумаги, пояснил эксперт.

Издано при жизни поэта: Из квартиры физика-ядерщика похитили редчайшее собрание сочинений Пушкина
Издано при жизни поэта: Из квартиры физика-ядерщика похитили редчайшее собрание сочинений Пушкина

Ранее Лайф писал, что пожелтевшее меню для пассажиров "Титаника" продали на аукционе. Лот ушёл с молотка за 84 тысячи фунтов стерлингов.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров