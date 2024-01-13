На полу от смеха: 10 уморительных записей из дневников наших детей

Дети часто выражают свои мысли и чувства искренне и без притворства. И записи в их дневничках обычно содержат описания переживаний, мечтаний, впечатлений от событий, а также забавные истории и рисунки. Эта непосредственность и открытость делает разглядывание наших представленных записей очень милыми и трогательными. И, конечно же, смешными. Не верите? Тогда скорее листайте вниз, чтобы убедиться.