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13 января, 08:00

На полу от смеха: 10 уморительных записей из дневников наших детей

"Мам, ну не читай!" — вот что кричат детишки, когда их дневнички находят родители. А теперь это название проекта, в котором публикуют очень смешные выдержки из тех самых секретных книжек. Собрали 10 примеров, которые точно поднимут вам настроение.

Дети часто выражают свои мысли и чувства искренне и без притворства. И записи в их дневничках обычно содержат описания переживаний, мечтаний, впечатлений от событий, а также забавные истории и рисунки. Эта непосредственность и открытость делает разглядывание наших представленных записей очень милыми и трогательными. И, конечно же, смешными. Не верите? Тогда скорее листайте вниз, чтобы убедиться.

"Вторая галочка после огорода, скорее всего", — Dmitriy Kurbatov.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Никакие вкусняшки не заменят истинную любовь!" Арина Крылова.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Удивительно", — Константин Кожемякин.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Так вот оно что. Что-то не туда я свернула…" Катя Спиряева.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Оо позорить Вику", — Елизавета Воронина.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Факты", — Андрей Маркин.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Все эти мальчики одинаковые!" Злата Пужалина.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Хорошо, что грызть губы не грех", — Константин Кожемякин.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"Уж лучше птицей: летать далеко и гадить высоко", — Роман Базанов.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

"А всё потому что мальчишки не еда", — Богдан Щуров.

Фото © VK / "Мам, ну не читай"

Фото © VK "Мам, ну не читай"

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VK / "Мам, ну не читай"

Сергей Трофимов
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