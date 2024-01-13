На полу от смеха: 10 уморительных записей из дневников наших детей
"Мам, ну не читай!" — вот что кричат детишки, когда их дневнички находят родители. А теперь это название проекта, в котором публикуют очень смешные выдержки из тех самых секретных книжек. Собрали 10 примеров, которые точно поднимут вам настроение.
Дети часто выражают свои мысли и чувства искренне и без притворства. И записи в их дневничках обычно содержат описания переживаний, мечтаний, впечатлений от событий, а также забавные истории и рисунки. Эта непосредственность и открытость делает разглядывание наших представленных записей очень милыми и трогательными. И, конечно же, смешными. Не верите? Тогда скорее листайте вниз, чтобы убедиться.
"Вторая галочка после огорода, скорее всего", — Dmitriy Kurbatov.
"Никакие вкусняшки не заменят истинную любовь!" — Арина Крылова.
"Удивительно", — Константин Кожемякин.
"Так вот оно что. Что-то не туда я свернула…" — Катя Спиряева.
"Оо позорить Вику", — Елизавета Воронина.
"Факты", — Андрей Маркин.
"Все эти мальчики одинаковые!" — Злата Пужалина.
"Хорошо, что грызть губы — не грех", — Константин Кожемякин.
"Уж лучше птицей: летать далеко и гадить высоко", — Роман Базанов.
"А всё потому что мальчишки — не еда", — Богдан Щуров.
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