Дело в анатомии: Life.ru спросил у невролога, от чего возникает головная боль на морозе

Причина головной боли, возникающей при охлаждении головы, кроется в анатомических особенностях человека. Слой подкожно-жировой клетчатки на голове очень тонкий. Под действием холода мышцы напрягаются, а поверхностные сосуды сужаются, рассказала Life.ru невролог Екатерина Демьяновская.

В апоневрозе — большой связке, которая окутывает череп под кожей, — есть мышечные элементы, рудименты мышц, с помощью которых наши далекие эволюционные предки шевелили ушами. Под влиянием холода эти мышцы напрягаются, апоневроз несколько натягивается, давление на черепную коробку возрастает, и от этого развивается головная боль. Екатерина Демьяновская Невролог, врач - эксперт Лаборатории «Гемотест»:

Она может возникнуть даже без долгих прогулок в минус 30 градусов без головного убора, предупредила невролог. Иногда для этого достаточно просто пройтись по улице при плюсовой температуре, но сильном порывистом ветре.

Как правило, головная боль, связанная с локальным переохлаждением, не опасна — чтобы справиться с приступом, достаточно уйти с улицы в тепло, выпить горячий напиток, аккуратно помассировать виски и затылочную область, если есть возможность — принять горячий душ или ванну. Обычно такие меры достаточно быстро помогают уменьшить боль. Для профилактики врач советует обязательно носить шапку, а также прикрывать шею и нижнюю половину лица шарфом.

Если головная боль резкая и очень сильная, сопровождается выраженной тошнотой, рвотой, нарушением речи и зрения, слабостью в конечностях — следует экстренно обратиться к врачу. В этом случае она может указывать на серьёзные заболевания, требующие тщательной диагностики и лечения, предупреждает Демьяновская.