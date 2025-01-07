Ожог и инфекции: Любителей покурить на морозе предупредили о риске для здоровья

Курение на холодном воздухе может привести к малоприятным последствиям, предупредил врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин. В беседе с Life.ru медик объяснил, что в лучшем случае обладатель вредной привычки запутает свой организм и отделается инфекцией, а в худшем — заработает самый настоящий ожог.

По словам эксперта, на морозе организм испытывает дополнительную нагрузку, так как ему приходится нагревать вдыхаемый воздух до приемлемых температур. А когда человек начинает курить, наше тело не понимает, что ему нужно делать: согревать холодный воздух или остужать горячий.

«Это приводит к нарушениям иммунитета и повышенной нагрузке на верхние дыхательные пути, что может привести к развитию различных простудных и инфекционных заболеваний. С другой стороны, если воздух достаточно холоден и верхние дыхательные пути охлаждены за счёт него, то при вдыхании горячего воздуха можно получить ожог верхних дыхательных путей», — пояснил Овечкин.