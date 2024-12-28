Новый год без травм: Врач составил правила безопасного отдыха на зимних каникулах

Новый год и последующие каникулы — одни из самых травмоопасных периодов в году. Россияне рискуют получить ожоги из-за неправильного использования пиротехники, особенно некачественной. Кроме того, во время зимних холодов велик риск заработать обморожение, предупредил врач-травматолог-ортопед Константин Бодаченко.

«На морозе нельзя пить — алкоголь вызывает потерю тепла и создает иллюзию согревания. Курить на морозе тоже вредно, курение в целом вредит вашему здоровью. Табак уменьшает периферийную циркуляцию крови», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Кроме того, катание с горки может привести к переломам и ушибам. Медик указал на первый признак травмы — задержку дыхания. При возникновении боли или невозможности нормально дышать необходимо вызвать скорую. Аналогичным образом стоит поступить после после падения на катке.