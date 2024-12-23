Life.ru выяснил, как легко распознать пристрастие ребёнка к «парилкам»

С проблемой растущей популярности вейпов среди подростков сталкивается всё больше родителей. Ситуация осложняется тем, что распознать пристрастие ребёнка к парению не так уж и просто. О негативном влиянии новомодной привычки и способах её выявления Life.ru рассказал врач и основатель Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев.

По словам собеседника издания, содержащийся в вейпах никотин быстро вызывает привыкание. Причём социальное давление и принятие курения электронок как нормы среди сверстников затрудняют отказ от этой привычки.

«Воздействие никотина на мозг, который продолжает развиваться до позднего подросткового возраста, может нарушить формирование нейронных связей, что приведёт к проблемам с памятью и вниманием. Кроме того, использование вейпов увеличивает риск развития респираторных заболеваний, таких как астма и бронхит, а также хронических болезней лёгких», — предупредил врач.

Исаев подчеркнул, что на помощь родителям в этом случае приходят биомаркеры, которые позволяют выявить продукты метаболизма дыма вейпов и электронных сигарет. Например, пропиленгликоль и глицерин — основные носители в жидкостях для курительных устройств — при нагревании образуют ряд токсичных веществ. Они-то и всплывают при сдаче подростками анализов.

«В моче можно обнаружить метаболиты никотина, такие как котинин, который образуется в результате распада никотина в организме. Этот метод позволяет определить недавнее употребление никотина, в том числе через вейпинг», — подытожил эксперт.