Российские туристы массово жалуются на вспышку гриппа в Таиланде

Россияне жалуются на массовую вспышку гриппа на курортах Таиланда. Вирус заставляет туристов болеть в течение недели, в то время как местные жители переносят его в лёгкой форме, сообщает SHOT.

Как рассказали телеграм-каналу наши соотечественники, в среднем они болеют пять-семь дней, но есть случаи, когда грипп держался около месяца. Симптомы стандартные — высокая температура, потеря голоса, озноб и другие. Однако встречаются и неожиданные проявления. Например, несколько россиян пожаловались на сильный кашель, который чаще всего наблюдается при бронхите или туберкулёзе. Врачи в больницах отмечают, что это всё же грипп, что подтверждают проведённые тесты.

Большинство заболевших находится на Пхукете, однако случаи заражения также фиксируются на Пхангане. По словам наших граждан, вирус удивительным образом обходит стороной местных жителей. В основном от него страдают приезжие.