Смертельный вирус Марбург унёс жизни восьми человек в Танзании

В Танзании зафиксирована вспышка заболевания, похожая на лихорадку Марбург. Уже зарегистрировано девять случаев заболевания, из которых восемь закончились летальным исходом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения вируса как высокий на национальном и региональном уровне.

ВОЗ уведомила свои государства-члены о «вспышке предполагаемой болезни, вызванной вирусом Марбург (MVD), в регионе Кагера в Объединённой Республике Танзания». Организация получила «достоверные сообщения из источников внутри страны о предполагаемых случаях MVD». У всех заболевших наблюдали одинаковые симптомы: головная боль, высокая температура, боли в спине, диарея, рвота с кровью, общее недомогание и наружное кровотечение.

Девять предполагаемых случаев лихорадки зафиксировали в округах Бихарамуло и Мулеба. Причём в восьми случаях болезнь привела к летальному исходу. Образцы биоматериала двух пациентов были отправлены на лабораторное исследование. Под наблюдением также находятся лица, имевшие контакт с заболевшими.

«Результаты ожидают официального подтверждения», — отметила ВОЗ.

Риск дальнейшего распространения болезни в Танзании оценивается как повышенный. Специалисты также считают, что угроза передачи вируса на региональном уровне высока. В то же время, «глобальный риск в настоящее время оценивается как низкий».