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1 декабря, 13:27

Смертельный вирус Марбург дошёл до популярных среди россиян курортов

Вспышку смертельного вируса Марбург зафиксировали на Кубе и в Доминикане

Вспышка лихорадки Марбурга зафиксирована на курортах Кубы и Доминиканы. Летальный исход от болезни составляет 88 процентов. При этом об опасности предупреждают лишь европейских туристов, а россияне узнают об этом случайно, сообщает сайт MK.Ru.

Иностранным отдыхающим на островах выдают англоязычные памятки. Изучив данные в Интернете, становится ясно, что это информация о заболевании. Марбург уже охватил 15 стран: Перу, Бразилию, Кению и ещё ряд стран Африки и Латинской Америки.

Болезнь может подкосить неожиданно. Сначала человек почувствует резкое повышение температуры, мигрень и сильную боль в мышцах и суставах. На третий день начинают развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота. Потом пациент покрывается сыпью и начинает замечать кровотечения, которые идут из всех жизненно важных отверстий тела.

Заразиться можно через общую с больными посуду, постельное бельё, санузел, полотенца в бассейне и сам бассейн. Против лихорадки ещё не придумали вакцин и противовирусных препаратов.

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Ранее стало известно, что в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершились тесты вакцины от лихорадки Марбург. Теперь специалисты будут проводить клинические испытания. Степень готовности препарата оценивают как высокую.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karl_BlaoStock

Наталья Афонина
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