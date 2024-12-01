Смертельный вирус Марбург дошёл до популярных среди россиян курортов

Вспышка лихорадки Марбурга зафиксирована на курортах Кубы и Доминиканы. Летальный исход от болезни составляет 88 процентов. При этом об опасности предупреждают лишь европейских туристов, а россияне узнают об этом случайно, сообщает сайт MK.Ru.

Иностранным отдыхающим на островах выдают англоязычные памятки. Изучив данные в Интернете, становится ясно, что это информация о заболевании. Марбург уже охватил 15 стран: Перу, Бразилию, Кению и ещё ряд стран Африки и Латинской Америки.

Болезнь может подкосить неожиданно. Сначала человек почувствует резкое повышение температуры, мигрень и сильную боль в мышцах и суставах. На третий день начинают развиваться острая водянистая диарея, боли и спазмы в области живота. Потом пациент покрывается сыпью и начинает замечать кровотечения, которые идут из всех жизненно важных отверстий тела.

Заразиться можно через общую с больными посуду, постельное бельё, санузел, полотенца в бассейне и сам бассейн. Против лихорадки ещё не придумали вакцин и противовирусных препаратов.