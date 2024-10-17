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17 октября, 14:45

Россиян предупредили об опасности секса с мужчинами, переболевшими Эболой или Марбургом

Биолог Баранова: Эбола и Марбург могут передаться при сексе с болевшим мужчиной

Мужчины, которые переболели лихорадкой, вызванной вирусом Эбола, могут переносить недуг и заражать им во время секса ещё два года после выздоровления. Дело в том, что вирус в течение этого времени сохраняется в семенной жидкости. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«[Мужчина, переболевший Эболой] может представлять опасность для окружающих, в том числе для девушек, которые могут заразиться от него, ведь вирус может оставаться в сперме выздоровевших до двух лет», — отметила эксперт.

Биолог также подчеркнула в беседе с «Лентой.ру», что данная особенность для вируса Марбург ещё не доказана, однако он по свойствам схож с вирусом Эбола, поэтому следует проявлять осторожность и в этом случае.

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Напомним, ранее ВОЗ предупредила о риске эпидемии вируса Марбург, летальность которого достигает 88%. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в РФ находится под контролем. Глава ведомства Анна Попова исключила распространение болезни на территории нашей страны.

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Борис Эльфанд
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