Россиян предупредили об опасности секса с мужчинами, переболевшими Эболой или Марбургом

Мужчины, которые переболели лихорадкой, вызванной вирусом Эбола, могут переносить недуг и заражать им во время секса ещё два года после выздоровления. Дело в том, что вирус в течение этого времени сохраняется в семенной жидкости. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.

«[Мужчина, переболевший Эболой] может представлять опасность для окружающих, в том числе для девушек, которые могут заразиться от него, ведь вирус может оставаться в сперме выздоровевших до двух лет», — отметила эксперт.