Можно ли подхватить вирус Марбург через экзотические фрукты? Эксперты дали ответ
Академик Покровский: Заражений вирусом Марбург через фрукты не зафиксировано
Подтвержденных случаев заражения вирусом Марбург через фрукты нет, заявил академик РАН Вадим Покровский, отвечая россиянам, переживающим из-за зафиксированной в Африке лихорадки. По словам вирусолога, если бы такой способ распространения имел место, то вспышки инфекции были бы гораздо шире и многочисленнее, а патоген распространялся бы намного быстрее.
Врач-инфекционист Андрей Поздняков добавил, что точное время сохранения вируса Марбург во внешней среде пока достоверно не установлено, однако он не очень устойчив. При этом самым распространённым путём передачи является контактный, то есть через повреждённую кожу и биологические жидкости заболевшего.
В то же время эксперт призвал соблюдать правила гигиены. По его словам, для безопасности фрукты лучше не просто мыть, но и обдавать кипятком, потому что высокие температуры могут инактивировать вирус Марбург.
«Если говорить о мерах дезинфекции, то вирус также инактивируется спиртом и хлорсодержащими растворами», — подчеркнул собеседник RG.ru.
Ранее ВОЗ предупредила о риске эпидемии вируса Марбург с летальностью до 88%. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация в РФ находится под контролем. Глава ведомства Анна Попова исключила распространение болезни на территории нашей страны.