В ГНЦ ВБ «Вектор» готовят к клиническим испытаниям вакцину от лихорадки Марбург

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» были успешно окончены доклинические тесты вакцины от лихорадки Марбург. Теперь проводится подготовка к проведению клинического этапа испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Сотрудниками ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность», — указано в публикации.