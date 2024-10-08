В ГНЦ ВБ «Вектор» готовят к клиническим испытаниям вакцину от лихорадки Марбург
В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» были успешно окончены доклинические тесты вакцины от лихорадки Марбург. Теперь проводится подготовка к проведению клинического этапа испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Сотрудниками ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разработана вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Разработка уже прошла доклинические испытания, показав свою безопасность и эффективность», — указано в публикации.
Степень готовности препарата к клиническим испытаниям в «Векторе» оценивают как высокую. Центр проводит наработку серии вакцины и готовит пакет документов для получения необходимой сертификации.
Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения предупреждали об угрозе эпидемического распространения вируса Марбург, который обладает чудовищной летальностью при заражении — до 88%. В свою очередь в Роспотребнадзоре пояснили, что в РФ ситуация контролируется, а распространение по территории страны исключено.
Академик объяснил, что для защиты от лихорадки Марбург не существует готовых вакцин или препаратов, но болезнь вряд ли сможет распространиться на большие территории, как в своём время CoViD-19. Чтобы защититься от этой заразы, медики рекомендуют не пить воду из-под крана и не есть необработанные продукты.
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