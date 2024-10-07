В Казахстане мерят температуру прилетевшим в страну из-за вируса Марбург

В казахстанских аэропортах теперь бесконтактно проверяют температуру всем, кто прибыл из-за рубежа. Всему виной угроза мировой эпидемии вируса Марбург, которой обеспокоились в ВОЗ. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, её слова приводит пресс-служба Минздрава.