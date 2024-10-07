В Казахстане мерят температуру прилетевшим в страну из-за вируса Марбург
В казахстанских аэропортах теперь бесконтактно проверяют температуру всем, кто прибыл из-за рубежа. Всему виной угроза мировой эпидемии вируса Марбург, которой обеспокоились в ВОЗ. Об этом сообщила главный санитарный врач страны Сархат Бейсенова, её слова приводит пресс-служба Минздрава.
Медики проверяют прибывших при пересечении госграницы. Бейсенова, однако, не пояснила, касается ли такая мера приезжих из любых стран или только из африканских, где регистрировались вспышки инфекции.
Ранее академик подтвердил, что на данном этапе против лихорадки Марбург не существует ни вакцин, ни лекарств, однако повсеместно, по его словам, она вряд ли распространится. Врачи призывают не пить сырую воду, а также исключить из употребления продукты, не прошедшие обработку.
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