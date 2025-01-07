Российские туристы в Индии и Китае жалуются на симптомы метапневмовируса

Российские туристы жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая. Они подозревают, что это может быть метапневмовирус человека (HMPV), вспышка которого зарегистрирована в КНР.

Как рассказали SHOT туристы, отдыхающие сейчас на Гоа, они заболели уже на второй день после прилёта в Индию. Из симптомов: кашель, боль в горле, температура в районе 38 и сильный озноб. По их словам, сейчас в отелях действительно много туристов с кашлем. Многие на фоне новостей о вспышке метапневмовируса лечатся крайне сомнительным способом — антибиотиками, которые свободно продают в индийских аптеках.

В Китае, по словам туристов, в основном болеют дети, именно в детских больницах наибольший ажиотаж. Переносится HMPV как обычная простуда или ковид, но из-за неправильного лечения бывают осложнения: бронхит или пневмония. Пока китайские власти из-за вспышки ничего не закрывают и каких-либо ограничений не вводят, но местных в масках на улицах становится больше.