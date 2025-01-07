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7 января, 06:38

Российские туристы в Индии и Китае жалуются на симптомы метапневмовируса

Российские туристы жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая

Российские туристы жалуются на рост заболеваемости на курортах Индии и Китая. Они подозревают, что это может быть метапневмовирус человека (HMPV), вспышка которого зарегистрирована в КНР.

Как рассказали SHOT туристы, отдыхающие сейчас на Гоа, они заболели уже на второй день после прилёта в Индию. Из симптомов: кашель, боль в горле, температура в районе 38 и сильный озноб. По их словам, сейчас в отелях действительно много туристов с кашлем. Многие на фоне новостей о вспышке метапневмовируса лечатся крайне сомнительным способом — антибиотиками, которые свободно продают в индийских аптеках.

В Китае, по словам туристов, в основном болеют дети, именно в детских больницах наибольший ажиотаж. Переносится HMPV как обычная простуда или ковид, но из-за неправильного лечения бывают осложнения: бронхит или пневмония. Пока китайские власти из-за вспышки ничего не закрывают и каких-либо ограничений не вводят, но местных в масках на улицах становится больше.

Напомним, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Врачей особенно настораживает высокая восприимчивость детей к данной заразе. Вирус уже пробрался в Казахстан и в Украину.

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Ранее сообщалось, что вспышка лихорадки Марбурга зафиксирована на курортах Кубы и Доминиканы. Летальный исход от болезни составляет 88 процентов. При этом об опасности предупреждают лишь европейских туристов, а россияне узнают об этом случайно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AJP

Оксана Попова
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