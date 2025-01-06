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6 января, 14:05

На Украине зафиксирована стремительная вспышка метапневмовируса

Ассоциация инфекционистов сообщила о вспышке метапневмовируса на Украине

На Украине зафиксировано стремительное распространение метапневмовируса с начала наступившего года, при этом случаев инфицирования может быть гораздо больше, чем в официальной статистике. Об этом сообщила в соцсети президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская.

«С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтверждённых случаев, конечно, их реально больше», — подчеркнула она.

Названы 2 группы людей, подверженные риску тяжёлого течения метапневмовируса
Названы 2 группы людей, подверженные риску тяжёлого течения метапневмовируса

Ранее Life.ru сообщал, что в Китае зарегистрирована вспышка метапневмовируса человека (hMPV). У пациентов наблюдается озноб, кашель, боль в горле, слабость и головокружение. Роспотребнадзор следит за эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением инфекции в Китае. В ведомстве подчеркнули, что в России доступен набор всех реагентов для быстрой диагностики ОРВИ.

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freepik

Татьяна Миссуми
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