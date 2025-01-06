На Украине зафиксирована стремительная вспышка метапневмовируса

На Украине зафиксировано стремительное распространение метапневмовируса с начала наступившего года, при этом случаев инфицирования может быть гораздо больше, чем в официальной статистике. Об этом сообщила в соцсети президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская.

«С начала сезона на Украине зарегистрировано 13 официально подтверждённых случаев, конечно, их реально больше», — подчеркнула она.