Врач объяснил, почему под ударом метапневмовируса оказываются в основном дети и пожилые

Значительный всплеск заболеваемости метапневмовирусом обычно фиксируют в ноябре — марте и в мае, однако подхватить его можно в любое время года. Что это за болезнь, какие у неё симптомы, как отличить от ОРВИ и гриппа, Life.ru рассказал эксперт лаборатории «Гемотест», врач Роман Иванов.

Метапневмовирус — возбудитель острых инфекционных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Обнаружили его сравнительно недавно, но исследования показывают, что он циркулирует в разных странах как минимум на протяжении 70 лет. Метапневмовирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным и контактно-бытовым путём. Роман Иванов Врач, эксперт лаборатории «Гемотест»

По словам Иванова, у взрослых и подростков метапневмовирусная инфекция, как правило, протекает сравнительно легко и по симптомам не отличается от обычной простуды: поднимается температура до 38 °C, болит голова, начинаются кашель и насморк, иногда к этому добавляется расстройство пищеварения с жидким стулом и рвотой.

А у детей, особенно в возрасте до года, и пожилых людей метапневмовирусная инфекция может протекать достаточно тяжело, поскольку их иммунитет не так активно противостоит заболеванию. У таких пациентов может длительное время держаться температура, есть риск осложнений: отитов, воспаления бронхов, пневмонии, обострения бронхиальной астмы, кардиомиопатии — инфекционного поражения сердца.

При метапневмовирусной инфекции назначают симптоматическое лечение, которое позволяет облегчить состояние пациента. Чтобы предотвратить заражение, рекомендуется соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ и гриппа: придерживаться правил ЗОЖ, использовать в людных местах защитные маски, обязательно мыть руки, стараться не прикасаться лишний раз руками к лицу, регулярно проводить дома влажную уборку и проветривать помещения.

«Поскольку установить возбудителя ОРВИ по симптомам невозможно, важно при первых признаках простуды обратиться к врачу, который назначит лабораторные анализы и инструментальные исследования, а при риске развития осложнений направит на госпитализацию», — подчеркнул собеседник Life.ru.