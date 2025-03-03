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3 марта, 05:07

Лихорадка денге косит российских туристов в Таиланде

Заболеваемость лихорадкой денге фиксируют у туристов в Таиланде и во Вьетнаме

Среди российских туристов в Таиланде зафиксированы случаи лихорадки денге. Власти Вьетнама также предупреждают о росте заражений.

Москвичка Олеся, отдыхавшая на острове Панган, рассказала SHOT, что после сильных дождей активизировались комары. Несмотря на использование репеллентов и фумигаторов, она заболела и была диагностирована с денге в местной больнице. Врачи рекомендовали ей пить парацетамол и регулярно сдавать анализы на тромбоциты.

  • Туристы с симптомами болезни. Фото © Telegram / SHOT
    Туристы с симптомами болезни. Фото © Telegram / SHOT
  • Туристы с симптомами болезни. Фото © Telegram / SHOT
    Туристы с симптомами болезни. Фото © Telegram / SHOT

Туристы с симптомами болезни. Фото © Telegram / SHOT

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Симптомы болезни также отмечают туристы на Самуи: высокая температура, жажда, тошнота и сыпь. Некоторые россияне сообщают о встречах с тигровыми комарами в своих номерах. С начала года случаи заражения наблюдаются и в Бангкоке, где некоторые перенесли болезнь в лёгкой форме, но столкнулись с выпадением волос после выздоровления.

Во Вьетнаме массовых случаев среди туристов пока нет, но власти выпустили предупреждение о росте инфекций. В Хошимине с начала года заболели 3,8 тысячи человек — вдвое больше, чем в прошлом году.

Россиян призвали не беспокоиться из-за распространения лихорадки денге
Россиян призвали не беспокоиться из-за распространения лихорадки денге

Ранее Life.ru писал, что десятки российских туристов заразились лихорадкой денге на Бали. Болезнь переносится крайне тяжело. Сначала у пациентов воспаляется укус от комара, у некоторых пострадавших распухают и отнимаются ноги. Также людей мучают сильные боли в животе.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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