Лихорадка денге косит российских туристов в Таиланде

Среди российских туристов в Таиланде зафиксированы случаи лихорадки денге. Власти Вьетнама также предупреждают о росте заражений.

Москвичка Олеся, отдыхавшая на острове Панган, рассказала SHOT, что после сильных дождей активизировались комары. Несмотря на использование репеллентов и фумигаторов, она заболела и была диагностирована с денге в местной больнице. Врачи рекомендовали ей пить парацетамол и регулярно сдавать анализы на тромбоциты.





Симптомы болезни также отмечают туристы на Самуи: высокая температура, жажда, тошнота и сыпь. Некоторые россияне сообщают о встречах с тигровыми комарами в своих номерах. С начала года случаи заражения наблюдаются и в Бангкоке, где некоторые перенесли болезнь в лёгкой форме, но столкнулись с выпадением волос после выздоровления.

Во Вьетнаме массовых случаев среди туристов пока нет, но власти выпустили предупреждение о росте инфекций. В Хошимине с начала года заболели 3,8 тысячи человек — вдвое больше, чем в прошлом году.