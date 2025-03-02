Россиян призвали не беспокоиться из-за распространения лихорадки денге

Россиянам можно не беспокоиться о возможности распространения лихорадки денге. Об этом рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Московского медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров.

«У нас нет того двукрылого кровососущего комарика, который переносит эту лихорадку. В плане эпидемиологическом больные для нас абсолютно безобидны. Заразиться от них не могут», — объяснил специалист в эфире радио «Говорит Москва».

Никифоров отметил, что если этой инфекцией заразиться повторно, то возможен летальный исход. Однако однозначно об этом смертельном заболевании говорить не стоит, отметил эксперт. По его словам, лихорадка денге существует в двух формах. Если в первый раз заболеть, то никаких серьёзных последствий не будет. Специалист дополнил, что при повторном заражении лихорадка будет протекать в очень тяжёлой форме и будет иметь название «геморрагическая лихорадка денге».