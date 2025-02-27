В Техасе зафиксирован первый летальный исход из-за вспышки кори

В штате Техас зарегистрирован первый смертельный случай в результате вспышки кори. Об этом 26 февраля сообщила официальный представитель администрации города Лаббок Лорен Адамс.

По её словам, вирус активно распространяется среди меннонитских общин, члены которых часто перемещаются между небольшими городами. Вспышка, начавшаяся в конце января, уже затронула 124 человека в девяти округах западного Техаса и девять человек в восточной части Нью-Мексико.