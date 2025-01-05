Стало известно, какие российские лекарства массово скупают за границей

Самыми востребованными за рубежом российскими препаратами стали дженерики — бюджетные аналоги оригинальных препаратов. Также за границей приобретают вакцины от гриппа, кори и полиомиелита, произведённые в России. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на экспертов.

Раньше российские лекарства в основном поставлялись в страны СНГ, сейчас география поставок значительно расширилась. Около 45 тысяч тонн таблеток и вакцин, произведённых в России, поставляются на рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Объём экспорта к концу 2024 года предварительно оценивается в 180 млрд рублей.

«В частности, мы наблюдаем увеличение поставок во Вьетнам, Индонезию и Бразилию. Этому способствует как конкурентоспособная ценовая политика российских производителей, так и высокое качество продукции, соответствующее международным стандартам GMP», — рассказал директор особой экономической зоны Доброград-1 Дмитрий Комиссаров.