«Буквально уничтожает опухоль»: Гинцбург раскрыл механизм работы новой вакцины от рака

У онкобольных появилось больше шансов на исцеление благодаря новой вакцине, разрабатываемой российскими учёными. Она настраивает иммунную систему так, что та убивает злокачественную опухоль и метастазы, не трогая при этом хорошие клетки. Об этом RT рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, является лечебным препаратом, который настраивает иммунную систему больного, чтобы иммунная система начала буквально уничтожать опухоль», — отметил врач.

Специалист объяснил, что вакцина, присоединяясь к опухоли, выделяет в виде пузырьков ферменты. Они делают отверстия в злокачественной клетке и проникают внутрь, уничтожая чужеродные белки.