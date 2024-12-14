Врач Минздрава объяснил, кого допустят до испытаний вакцины от рака

Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтверждённым диагнозом рака смогут принять участие в клиническом испытании новой онковакцины. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в телеграм-канале.

Исследование будет проходить на базе НМИЦ радиологии Минздрава. Его цель — изучить безопасность, переносимость и фармакокинетику препарата, который разработан на основе энтеровирусов.

Для участия в исследовании подходят пациенты с гистологически подтверждёнными солидными опухолями, для которых оперативное вмешательство и традиционные методы лечения уже неэффективны. Также Каприн отметил, что состояние добровольцев должно оцениваться в пределах 0-2 баллов по шкале ECOG. Кроме того, с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель.

Набор пациентов начнётся в ближайшее время. Вакцина под названием «ЭнтероМикс» была создана совместными усилиями специалистов НМИЦ радиологии и учёных ИМБ им. Энгельгардта РАН.