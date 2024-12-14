Врач Минздрава объяснил, кого допустят до испытаний вакцины от рака
Каприн: В проверке онковакцины примут участие мужчины и женщины от 18 до 75 лет
Химик-фармацевт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтверждённым диагнозом рака смогут принять участие в клиническом испытании новой онковакцины. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в телеграм-канале.
Исследование будет проходить на базе НМИЦ радиологии Минздрава. Его цель — изучить безопасность, переносимость и фармакокинетику препарата, который разработан на основе энтеровирусов.
Для участия в исследовании подходят пациенты с гистологически подтверждёнными солидными опухолями, для которых оперативное вмешательство и традиционные методы лечения уже неэффективны. Также Каприн отметил, что состояние добровольцев должно оцениваться в пределах 0-2 баллов по шкале ECOG. Кроме того, с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель.
Набор пациентов начнётся в ближайшее время. Вакцина под названием «ЭнтероМикс» была создана совместными усилиями специалистов НМИЦ радиологии и учёных ИМБ им. Энгельгардта РАН.
Ранее Каприн сообщал, что создание российской онковакцины на основе мРНК для каждого конкретного пациента будет финансироваться государством. Он отмечал, что создание вакцины для одного пациента обойдётся государству примерно в 300 тысяч рублей, при этом для граждан эта процедура будет бесплатной. Эксперты Федерального медико-биологического агентства намерены начать использование российской вакцины от рака уже в 2025 году.