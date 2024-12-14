Российская вакцина от рака будет бесплатной для граждан

Создание российской онковакцины на основе мРНК для каждого конкретного пациента будет финансироваться государством. Об этом сообщил академик РАН, главный онколог Минздрава РФ и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Он отметил, что создание вакцины для одного пациента обойдётся государству примерно в 300 тысяч рублей, при этом для граждан эта процедура будет бесплатной. Каприн подчеркнул, что на начальном этапе стоимость всех онколекарств, включая иммунопрепараты, очень высокая.

«И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал врач в эфире «Радио России»