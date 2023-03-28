Президент Филиппин заявил, что страна прекращает все контакты с МУС

Филиппины намерены прекратить все контакты с Международным уголовным судом (МУС), который отказался приостановить расследование "войны", объявленной предыдущими властями страны наркодельцам. Об этом заявил президент Фердинанд Маркос – младший.

"На этом всё наше участие в работе МУС заканчивается. Апелляция провалилась, и, на наш взгляд, мы больше ничего не можем сделать… Так что на данный момент мы, по сути, прекращаем любые контакты, любое общение с МУС", — приводит слова лидера страны местное издание Inquirer.

Отметим, что ещё в марте 2018 года Филиппины отозвали ратификацию Римского статута, который определяет участие страны в работе МУС. Такое решение было принято из-за расследования суда в отношении бывшего президента Родриго Дутерте в связи с его политикой по борьбе с наркотиками. Следственные действия были приостановлены, но их возобновили в январе. Генпрокуратура Филиппин оспорила это решение, но апелляционная палата МУС 27 марта заявила, что страна не смогла привести "убедительные причины".

Сегодня Маркос-младший подтвердил, что правительство не будет сотрудничать с МУС, ссылаясь на "очень серьёзные вопросы" о юрисдикции суда, вмешательстве во внутренние дела и "нападки на суверенитет".