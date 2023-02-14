На Филиппинах мэр-холостяк подарил одиноким подчинённым "валентинки" в виде тройного оклада

Мэр филиппинской провинции Кесон Мэтт Флоридо решил приободрить и порадовать своих подчинённых-одиночек в День святого Валентина. Неженатым или давно разведённым сотрудникам мэрии оплатят рабочий день в тройном размере, пишет The Straits Times. Чтобы получить бонус, нужно оставаться одиноким в течение минимум пяти лет.

Другие холостяки из администрации — те, кто не так давно расстался со своей половинкой, — получат "валентинку" в виде двойного дневного оклада или оплачиваемого выходного. Среди 289 работников местных органов власти премию получат 37 человек.

"Я, как никто, знаю, через что им придётся пройти сегодня. Ведь никто им не подарит ни цветов, ни конфет, а с помощью такого знака внимания они смогут ощутить, что кто-то о них заботится", — объясняет градоначальник Мэтт Флоридо, закоренелый холостяк.