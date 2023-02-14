Слуцкий отпустил влюблённых членов ЛДПР на час раньше для свиданий с половинками

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в честь Дня святого Валентина предложил своим однопартийцам устроить свидания, для чего он на час раньше отпустил их с работы.

"Сегодня мы хотим символически поддержать влюблённых, и все сотрудники ЛДПР могут сегодня уйти с работы на час пораньше, чтобы устроить свидание со своей второй половинкой", — отметил Слуцкий.

Как заметил лидер ЛДПР, в самом празднике нет никаких противоречий с базовыми ценностями российского народа и он уже полюбился молодёжи и другим людям в нашей стране. Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил, что данный жест является "символическим" со стороны Слуцкого.

"Мы считаем, что праздник хоть и католический, но укрепился в нашей современной культуре и вызывает только положительные эмоции у граждан. Поэтому Леонид Эдуардович в качестве такого символического жеста разрешил сотрудникам ЛДПР уйти с работы чуть пораньше, чтобы устроить свидание со своей второй половиной", — рассказал Дюпин в беседе с "Газетой.ru".