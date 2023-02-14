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14 февраля, 12:00

Священник Бабкин развеял "грязный" миф о святом Валентине

Священник Бабкин развеял миф о причастности святого Валентина к празднику всех влюблённых

История о святом Валентине родилась, по словам священника Николая Бабкина, с лёгкой руки британских поэтов Джефри Чосера и Шекспира. Об этом он рассказал в коротком ролике, который опубликован на его странице в VK.

"На самом деле никого [Валентин] втайне не венчал, тем более геев, и был обезглавлен за веру христианскую в 70-е годы III столетия", — заявил Бабкин, подчеркнув, что никакого отношения к современному празднику святой не имеет.

Священник отметил, что не выступает против праздника как такового, но призвал не распространять фейки о "высшем покровительстве" всех влюблённых в этот день. Поэтому 14 февраля — это скорее светское торжество, заключил Бабкин.

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Ранее священник рассказал о созависимых отношениях на примере "счастливых мамочек двух ангелочков". По словам Бабкина, для создания семьи нужно искать именно своего человека, а не идеального по каким-то параметрам партнёра.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Ирина Фальке
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