Священник Бабкин развеял "грязный" миф о святом Валентине

История о святом Валентине родилась, по словам священника Николая Бабкина, с лёгкой руки британских поэтов Джефри Чосера и Шекспира. Об этом он рассказал в коротком ролике, который опубликован на его странице в VK.

"На самом деле никого [Валентин] втайне не венчал, тем более геев, и был обезглавлен за веру христианскую в 70-е годы III столетия", — заявил Бабкин, подчеркнув, что никакого отношения к современному празднику святой не имеет.

Священник отметил, что не выступает против праздника как такового, но призвал не распространять фейки о "высшем покровительстве" всех влюблённых в этот день. Поэтому 14 февраля — это скорее светское торжество, заключил Бабкин.