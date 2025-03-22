Задержанный мэр Стамбула Имамоглу не признал связи с террористами

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по делу о коррупции, взяточничестве, подкупе и поддержке террористической деятельности, в своих показаниях опроверг любые связи с террористическими группами и раскритиковал методы своего задержания, сообщает телеканал A Haber.

Имамоглу завершил дачу показаний в субботу, 22 марта, допрос длился пять часов. Он отверг все выдвинутые против него обвинения.

«Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения. В частности, он отверг обвинения в том, что люди, связанные с РПК (запрещённая в Турции «Рабочая партия Курдистана») были назначены в столичный муниципалитет Стамбула», — говорится в сообщении издания.