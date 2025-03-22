Задержанный мэр Стамбула Имамоглу не признал связи с террористами
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, задержанный по делу о коррупции, взяточничестве, подкупе и поддержке террористической деятельности, в своих показаниях опроверг любые связи с террористическими группами и раскритиковал методы своего задержания, сообщает телеканал A Haber.
Имамоглу завершил дачу показаний в субботу, 22 марта, допрос длился пять часов. Он отверг все выдвинутые против него обвинения.
«Имамоглу отверг выдвинутые против него обвинения. В частности, он отверг обвинения в том, что люди, связанные с РПК (запрещённая в Турции «Рабочая партия Курдистана») были назначены в столичный муниципалитет Стамбула», — говорится в сообщении издания.
Ранее Life.ru сообщал, что в Турции выдали ордер на арест Экрема Имамоглу. Правоохранители задержали его и доставили в суд. Чиновник подозревается в коррупции и содействии РПК. До этого Стамбульский университет решил аннулировать диплом Имамоглу в ответ на запрос генеральной прокуратуры Турции, поскольку выяснилось, что он является поддельным. Политик считается главным соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.
ТАСС / AP / Emrah Gurel